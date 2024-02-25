اعتقال 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أعلنت عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ منتصف الليلة الماضية، والذي بلغ 15 فلسطينيا.

وبلغت حصيلة الاعتقالات 7225 فلسطينيا منهم صحفيين وأطفال ونساء وقادة الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية ومنهم من تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات بأهداف إسرائيلية ومنهم أطفال يكتبون على مواقع التواصل ويؤيدون الفصائل الفلسطينية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن وجود سلسلة من الاقتحامات بحق المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وبعض الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال وبسببها اندلعت مواجهات بمدينة جينين وقراها.

وتابعت أنه وقعت اعتقالات بالخليل وبيت لحم ونابلس وغيرها من المناطق، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك الخصوصية، كما تحمي المستوطنين الذين اقتحموا بلدات مختلفة.