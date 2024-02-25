بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 أشخاص انقلبت بهم سيارة ربع نقل جنوب بورسعيد

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 6 آخرين، اليوم الأحد، اثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل جنوب محافظة بورسعيد.

واستقبل مستشفى 30 يونيو 6 مصابين وجثتين اثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام طريق شادر العزام في بحر البقر والمصابين هم: حمدى محمد كامل 31 عامًا ومحمد البدرى ابراهيم 55 عامّا، وابراهيم السيد خليل 35 عامًا، وحسن سليمان محمد 50 عامًا، ومجهول الهوية حوالى 30 عامًا، وجثتي كلا من: أحمد إبراهيم نجيب 42 عامًا، وعلى على كامل عبد الرحيم 27 عامًا.

وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، ووضع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة والتصريح بالدفن.