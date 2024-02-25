وزارة الرياضة تتابع استعدادات مراكز الشباب لتنظيم دورات وأنشطة ثقافية في رمضان

تستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، لاستقبال شهر رمضان الكريم ورفع درجة الاستعداد القصوي داخل مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية .



ووجه وزير الشباب والرياضة، مديري المديريات فى جميع المحافظات بتفعيل دور مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك وتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب عن طريق إقامة الدورات الرمضانية الخماسية فى كرج القدم والسلة وكدلك الألعاب الفردية وإقامة الانشطة الثقافية.

ومن المنتظر ان تقوم مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية بمتابعة الانشطة داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان الكريم .



وتضمن الانشطة داخل مراكز الشباب علي مستوى الجمهورية تنظيم دورات رمضانية "كرة خماسية" ، بالإضافة تنظيم مسابقات ثقافية وندوات تثقفية للشباب،كنوع من النشاط الثقافي بالاضافة الي تنظيم مسابقات لحفظة القرآن الكريم تحت إشراف علماء الأزهر والأوقاف.

ومن المنتظر ان يعقد الدكتور اشرف صبحي خلال الأسبوع المقبل اجتماعا مع مديري المديريات علي مستوي الجمهورية للوقوف علي آخر استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم.