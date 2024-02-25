هانيا الحمامي تتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة شيكاغو للإسكواش

تأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادى دجلة، إلى الدور ربع النهائي لبطولة شيكاغو للإسكواش 2024، على حساب روان العربي المصنفة الـ10 عالميًا، بنتيجة (3-0).

وجات نتيجة الأشواط كالتالى:

(11-5) (11-6) (11-4) .

وبعد تحقيق هانيا الحمانى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميًا، الفوز على زميلتها فى الفريق، من المقرر أن تلتقى بالبلجيكية تيني جيليس المصنفة السادسة عالمياً، في الدور ربع النهائي ببطولة شيكاغو المفتوحة.

وتعد بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وقد انطلقت البطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس وتستمر حتى يوم 28 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار.

ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 9 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، وروان العربي، نور الطيب، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

