ads
الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

هانيا الحمامي تتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة شيكاغو للإسكواش

هانيا الحمامى
هانيا الحمامى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادى دجلة، إلى الدور ربع النهائي لبطولة شيكاغو للإسكواش 2024، على حساب روان العربي المصنفة الـ10 عالميًا، بنتيجة (3-0).
وجات نتيجة الأشواط كالتالى:
(11-5) (11-6) (11-4) . 
وبعد تحقيق هانيا الحمانى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميًا، الفوز على زميلتها فى الفريق، من المقرر أن تلتقى بالبلجيكية تيني جيليس المصنفة السادسة عالمياً، في الدور ربع النهائي ببطولة شيكاغو المفتوحة.
وتعد بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وقد انطلقت البطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس وتستمر حتى يوم 28 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار.
ويشارك في البطولة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 9 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، وروان العربي، نور الطيب، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب. 
 

لبطولة شيكاغو للإسكواش وادي دجلة هانيا الحمامي روان العربي