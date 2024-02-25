اليوم.. طقس مائل للدفيء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس مائل للدفىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودافئ علي شمال الصعيد و جنوب سيناء و مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاحد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب.

ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من اقصي الغرب على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 25 والصغرى 10 ، وعلى جنوب الصعيد 28 العظمي والصغرى 15 درجة .