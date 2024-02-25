اليوم.. قمة ثنائية بين عاهل الأردن والرئيس الفلسطيني في عمان

تعقد قمة ثنائية ، اليوم الاحد، بين عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان لبحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأردن لبحث إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 69 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.