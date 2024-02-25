المؤبد لعاطل قتل قهوجيا في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد تهمة قتل قهوجي أثناء مشاجرة بينهما في المقهي ورفض المجني عليه تواجد المتهم بمنطقة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم س.ا عاطل قتل المجني عليه ج.م قهوجي داخل مقهي ونشبت بينهما مشاجرة على أثرها استل المتهم سلاح أبيض وقتل المجني عليه وفر هاربا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من احدى المستشفيات باستقبالها المحني عليه متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة مع اخر.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المحني عليه وعاطل تطورت إلى مشاجرة تعدى المتهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " واحدث إصابة المجني عليه والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب جريمته تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.