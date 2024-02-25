اليوم.. مناقشة كتاب "العقلانية القلقة في فكر طه حسين" بمركز إبداع الإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، اليوم الأحد، ندوة لمناقشة كتاب "العقلانية القلقة في فكر طه حسين"، للكاتب الدكتور محمد دوير، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تتناول الندوة بالعرض والتحليل الكتاب الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يناقش إشكالية العقل عند عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، من خلال رؤية جديدة لأفكاره.

ويستعرض الكتاب في 5 فصول سيرة دكتور طه حسين الذاتية ومسيرته الفكرية والثقافية، ودوره الرائد والفعال في تطوير التعليم المصري، فضلا عن إسهاماته السياسية والثقافية والفكرية على مدار 60 عاما، التي تنوعت بين مقالات ومؤلفات فكرية وثقافية وأدبية.

يشارك في الندوة الدكتور أبوالحسن سلام، أستاذ علوم المسرح بكلية الآداب جامعة اسكندرية، والشاعر أحمد عواد.

تجدر الإشارة إلى أن مؤلف الكتاب الدكتور محمد دوير باحث في الفكر الفلسفي، حاصل على الدكتوراة في فلسفة العلم عن نظريات الاحتمال الفلسفي، له العديد من الدراسات والكتب من بينها الاشتراكية والدين، والمعرفة العلمية، وفلسفة الحكمة، والطريق إلى ما بعد الحداثة، وماركس ضد نيتشه.