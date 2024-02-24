الدفاع المدني بغزة: نقص الغذاء والدواء يهدد حياة 700 ألف فلسطيني في القطاع

حذّرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، من أن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في مُحافظتي غزة والشمال يُهدّد حياة أكثر من سبعمائة ألف مواطن بالموت في كل لحظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي، اليوم السبت، إن "استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاج الطبي للمواطنين المحاصرين في محافظتي غزة والشمال يُهدد حياة أكثر من سبعمائة ألف مواطن بالموت في كل لحظة".

وأضاف البيان أن "معاناة المواطنين في غزة والشمال تتفاقم يوميًا، إذ بات الآلاف منهم ينتظرون الموت، إما بسبب الجوع وإما بالاستهداف الإسرائيلي، في ظل صمت دولي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي".

وأشار البيان إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلّفت 29606 شهداء، و69737 جريحًا".

وأكدت المديرية أن "هذا الحصار الإسرائيلي الجائر يُشكل جريمة إنسانية كبرى، ويُنذر بكارثة إنسانية مُحققة في قطاع غزة".

ودعت المديرية "المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإنقاذ حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يُهددهم الموت في كل لحظة".

يُعدّ هذا التحذير من قبل مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، جرس إنذار خطير يُسلّط الضوء على الأوضاع الإنسانية المُتدهورة في القطاع، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه الكارثة الإنسانية.