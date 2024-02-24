المخابرات العراقية: القبض على اثنين من أخطر قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي القبض على اثنين من أخطر قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي خارج الحدود.

وذكر الجهاز في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت أنه وفق معلومات استخباراتية استمرت لسنوات، ألقت قوات جهاز المخابرات القبض على اثنين من أخطر قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي، والمتورطين في أبشع الجرائم الإرهابية في العراق خلال عملية نوعية خارج الحدود العراقية، ليتم اقتيادهما إلى العراق.

وأوضح البيان أن الإرهابي الأول هو عصام عبد علي سعيدان المكنى (أبو زيد) إعلامي ما يسمى "ولاية الفلوجة"، والمتورط في ذبح جندي والمسؤول عن إدارة جميع الأنشطة الإعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد عام 2014 والمتورط بتوثيق الكثير من الجرائم الإرهابية، والتي كان أبرزها قتل الجنديين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي، أما الإرهابي الثاني فهو بشير عبد علي سعيدان المكنى (أبو أحمد اتصالات) عسكري ما يسمى "ولاية الفلوجة" والمسؤول عن جميع العمليات الإرهابية للتنظيم في الفلوجة بعد عام 2015، والذي كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية.