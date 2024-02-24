بدء فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات بالقاهرة

بدأت اليوم اجتماعات مجموعات لجان العمل لإقليم أفريقيا والاجتماعات التحضيرية لمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا ال71.

حيث اجتمعت أربع من اللجان الاقليمية الستة المخصصة لعقد اجتماعات متعمقة في مجالات السلامة والتقنية و قام المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية وعضو مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات (افريقيا) بالمرور علي اللجان وحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات ومتابعة سير العمل واعطاء توجيهات بتوفير كافة التسهيلات لتيسير الاجتماعات .

وتلعب تلك اللجان دورًا حاسمًا ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي للمطارات حيث تقوم بوضع جدول أعمال شامل يهدف إلى تطوير المواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات لتوجيه افريقيا نحو تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في مجال الطيران.