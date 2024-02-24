بعد تألقه في كأس العالم للسلاح.. طلبة: "هدفنا ميدالية في منافسات الفرق"

نجح عبد الرحمن طلبة مواليد 2007، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، في خطف أنظار الجميع ببطولة كأس العالم المقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري.

وعلى الرغم من صغر سن طلبة، الذي لم يكمل عامه الـ17 بعد، إلا أنه أصبح عنصرًا من العناصر الأساسية داخل منتخب مصر الأول وتمكن من الوصول للدور الرئيسي بالبطولة رفقة البطل المصري محمد حمزة المتأهل مباشرة للدور الرئيسي بفضل تصنيفه العالمي.

وقال طلبة في تصريحات له عقب نهاية مشاركته على صعيد الفردي:"سعيد بمشاركتي خلال بطولة كأس العالم هذا العام وتنظيم البطولة على أرض مصر يمثل لنا الكثير كلاعبين ويساعدنا على تقديم الأداء المنتظر منا".

وواصل:"نجحت في الفوز في 4 مباريات من أصل 6 لقاءات في دور المجموعات ثم تمكنت من الفوز في دور الـ128 ودور الـ64 التمهيدي ولم يحالفني التوفيق للفوز في دور الـ64 الرئيسي".

وأكمل:"تركيزنا الآن على منافسات الفرق التي سنخوضها غدا وسنسعى لتقديم كل ما لدينا من أجل تحقيق ميدالية بالبطولة".

وعن الاستعداد الفترة القادمة لأولمبياد باريس قال:"ضمنا بشكل كبير التأهل لأولمبياد باريس على مستوى الفرق ودائما نشارك في معسكرات داخلية وخارجية بدعم كبير من الاتحاد المصري للتجهيز للأولمبياد".

ويعد طلبة أحد اللاعبين البارزين داخل منتخب مصر، وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه نجح في فرض اسمه وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية والمتميزة على الصعيد القاري والعالمي.

وكانت بداية توهج عبدالرحمن طلبة الموسم الماضي عندما نجح في تحقيق ذهبية بطولة البحر المتوسط للسلاح تحت 17 سنة بكرواتيا ثم واصل تألقه وحصد ذهبية بطولة أفريقيا تحت 17 سنة وفضية بطولة أفريقيا تحت 20 سنة في غانا، بينما فاز ببرونزية بطولة العالم للشباب التي أقيمت العام الماضي ببلغاريا.

ولم يكتف طلبة بالتألق على صعيد الشباب فقط، بل تمكن من حصد برونزية بطولة أفريقيا للكبار التي أقيمت في مصر العام الماضي والتتويج مع منتخب مصر بذهبية الفرق بينما شارك أيضا في منافسات بطولة العالم للكبار العام الماضي بإيطاليا وحصل وقتها على المركز الثالث عشر.ء