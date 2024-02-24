سعودي يتبرع لبناء مسجدين بطور سيناء

وجه اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، كل الشكر والتقدير لاحد السعوديين؛ لحرصه على بناء المساجد في مدينة طور سيناء إحداهما صدقة على روح والدته المصرية الجنسية، والآخر صدقة على روح نجله الشهيد.

جاء ذلك اليوم السبت، خلال افتتاح المحافظ، مسجد "سعود الجابر" بحي النصر بمدينة طور سيناء، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة والشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد ، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، تهتم ببناء المساجد، وتحرص على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركته المواطنين في حي النصر فرحتهم بـافتتاح المسجد، الذي يعد بيت من بيوت الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها

وفي نفس السياق قال وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى إنشاء المسجد بالجهود الذاتية، وتولت وزارة الأوقاف فرشه ، وتبلغ تكلفته الإجمالية 5 مليون جنيه

وأوضح أن المحافظة خصصت لهذا المسجد 900 متر، وتبلغ المساحة صحنه 280 متر، وجرى افتتاحه اليوم في إطار خطة وزارة الأوقاف واهتمامها ببيوت الله مبنى ومعنى، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

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