استشهاد 103 أشخاص بغزة جراء الهجمات الإسرائيلية.. ونتنياهو يكشف النقاب عن خطة ما بعد الحرب

استشهد ما لا يقل عن 103 أشخاص في غزة خلال الليل عندما استهدف الجيش الإسرائيلي عائلات ومجمعات سكنية، حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع السبت.

وبهذا يرتفع عدد القتلى في غزة إلى 29600، وأصيب ما يقرب من 70 ألف شخص منذ بدء الصراع في 7 أكتوبر.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، استهدفت ما لا يقل عن 10 هجمات ضد عائلات، بما في ذلك منزل الفنان الكوميدي الفلسطيني الشهير محمود زعتر.

وأسفرت الهجمات عن إصابة ما لا يقل عن 160 شخصًا، بينهم العديد من الحالات الحرجة.

وأطلقت مروحية عسكرية إسرائيلية، النار باتجاه المنازل السكنية في منطقة دير البلح، وسط قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز" عن زعتر قوله: "كنت ضد فكرة مغادرة غزة، لأنني أحب غزة ولا أريد أن أتركها، لكنهم يجبروننا على مغادرة غزة بحثًا عن الأمان".

كان الهجوم على منزل زعتر وحده مسؤولًا عن سقوط ما لا يقل عن 22 ضحية و50 جريحًا.

وأدى القصف المتواصل للقطاع إلى تدهور إمدادات الغذاء والمياه في القطاع.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة "بدون إمدادات كافية من الغذاء والمياه، فضلا عن خدمات الصحة والتغذية، من المتوقع أن يرتفع خطر المجاعة في غزة".

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة، السبت، إن سكان غزة "في خطر شديد بينما يراقب العالم

فيما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النقاب عن خطة لغزة ما بعد الحرب التي أثارت انتقادات من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة ورفضتها السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وجاءت الخطة الجديدة بعد أن استهدفت غارات جوية منازل في جنوب غزة، ومع وصول وفد إسرائيلي إلى باريس على أمل "كسر الجمود" في مناقشات الهدنة.

وتنص خطة نتنياهو على أن يدير مسؤولون فلسطينيون الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب دون أن تكون لهم صلات بحماس.

ووفقا للوثيقة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي غرب الأردن، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة

وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز إن اقتراح نتنياهو محكوم عليه بالفشل