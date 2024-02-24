ضبط السائق المتهم بمحاولة خطف فتاة بطريق السويس في الشروق

‏ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على السائق المتهم بمحاولة خطف فتاة بطريق السويس فى الشروق مما تسبب لها في إصابات عديدة بنزيف داخلي وكسور وسحجات وتم نقلها إلى المستشفى على إثر ذلك.

وقال مصدر أمنى ان أجهزة الأمن تفحص الواقعة للوقوف على ملابساتها والوصول للمتهم حيث وقعت بنطاق منطقة الشروق .

وتداول رواد منشورات لواقعة تعرض فتاة تدعى حبيبة الشماع لمحاولة اختطاف.

وجاء فى منشور متداول على نطاق واسع لأحدى قريباتها "

« انا بكتب الpost ده علشان احكي ليكم اللي حصل لبنت عمي علشان اولا عاوزاكم تدعولها ربنا يشفيها و يرجعها لينا بالسلامه حالتها لسه في خطر»

وأضافت: «حبيبه فاقده الوعي و عندها نزيف في المخ مش بيوقف و محطوطة علي ventilator» .

وتابعت كاتبة المنشور: «ثانيا خدو بالكم من نفسكم و من بناتكم الناس بقوا مؤذيين ربنا يبعد عنا شرور الناس وان حبيبة استقلت سيارة من التجمع الاول وكانت رايحه مصر الجديده الساعه ٦:٥٠.. مامتها كلمتها في التليفون مكنتش سمعاها كويس علشان صوت الكاسيت كان عالي اوي و الراجل كان بيتخانق فالتليفون.. حبيبه طلبت منه يوطي الكاسيت قالها لاء وكان بيبرطم بالكلام مامتها مكنتش سامعه هو بيقول أيه قالتلها ماله ده يا حبيبه قالت لها مش عارفه ماله و قفلت بعدها».

وأشارت «أصحاب حبيبه كلموها يشوفها وصلت فين رد عليهم واحد قال لهم صاحبت التليفون دي وقعت من العربيه قعدت تتشقلب لحد مخبطت في الحاجز الاسمنت اللي على طريق السويس ولما راح يسالها إيه اللي حصلك قالت سائق “ شركة توصيل خاصة” كان عاوز يخطفني و جالها تشنجات و فقدت الوعي».

وأوضحت.. « انا معرفش حصل ايه يخوفها بالشكل ده ترمي نفسها و العربيه بتجري.. بس انا عارفه كويس ان حبيبه بتخاف علي نفسها و اكيد هو رعبها.. والسواق اختفي بعد ماوقعت ولا طلب إسعاف».

وأختتمت .. « انا عاوزه اختي ترجعلنا ادعولنا انا عاوزه اجيب حقها ربنا ينتقم منه اشد انتقام».