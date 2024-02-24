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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية الخمسين، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بالطريق ما بين قرية الخمسين ومصنع السكر بمركز إطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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