مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية الخمسين، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بالطريق ما بين قرية الخمسين ومصنع السكر بمركز إطسا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.