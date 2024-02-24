اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا وأمطار ورياح على المحافظات

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ودافئ علي شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وسيناء وتمتد خفيفة الي جنوب الوجة البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 10 ، وعلى جنوب الصعيد 29 العظمي والصغرى 15 درجة .