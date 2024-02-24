دراما رمضان.. منة فضالي توجه رسالة لمخرج مسلسل "كوبرا"

وجهت الفنانة منه فضالى رسالة إلى المخرج أحمد شفيق ، مخرج مسلسل "كوبرا" والمشارك فى السباق الرمضانى المقبل.

وكتبت الفنانة منه فضالى منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وعلقت قائله "الأستاذ أحمد شفيق عشرة عمر كتير جدا، صاحب جدع كل الناس بتحبه عامل شغل ومجهود كبير جداً فى التصوير".

وتابعت الفنانة منه فضالى "بجد مبسوطه من قلبى إني معاك فى المسلسل، عن مخرج كوبرا اتحدث، وهتتفرجوا على حاجه حلوه ان شاء الله دعواتكم".

المسلسل بطولة محمد إمام، منه فضالى، علاء مرسي، أوس أوس، محمد ثروت، تأليف أحمد أبو اليزيد والإخراج أحمد شفيق.

شاركت الفنانة منه فضالى فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، وزينه، وإيمان العاصي، عصام السقا، ومنه فضالي، وهالة صدقي، والإخراج محمد سامي.