حي النصر بطور سيناء يتجمل استعدادًا لافتتاح مسجد “سعود الجابر”

انتشر العاملون بالوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، منذ الصباح الباكر اليوم السبت، في شوارع وميادين العاصمة، بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة؛ لتجميلها ووضع اللمسات الأخيرة من أعمال النظافة والتجميل وتعليق الأعلام، خاصة في منطقة حي النصر، حيث افتتاح مسجد "سعود الجابر"، المقام بالجهود الذاتية، بحضور اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

في سياق آخر وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، استقبل اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية، ويطلقان مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء.

تهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية ، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم واطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير .

فروع المسابقة :

الفرع الأول : فرع الشباب

للنوابغ في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الشباب ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثاني : فرع الفتيات

للنابغات في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الفتيات اللائي فزن بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الثالث : الناشئة

تحت سن 15 عامًا ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث في أي من المسابقات الدولية المعتمدة .

الفرع الرابع : الثقافة الإسلامية والعربية

يشمل كل من حصلوا على المركز الأول أو الثاني في أي من مسابقات الأوقاف المحلية في مجال تفسير القرآن الكريم ، أو السنة النبوية أو السيرة النبوية ، أو الخطابة، أو الابتهال الديني ، أو التحدث بالفصحى ، أو أي من مسابقات سلسلة (رؤية) باللغة العربية ممن هم تحت سن 40 عامًا أو من ترشحهم الأوقاف لذلك .