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السبت 24 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

بالصور.. تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان المركز الكاثوليكي

مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما
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رصدت عدسة “البوابة نيوز” تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام في حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وكان من أبرز المكرمين في الحفل عمرو الليثي وحورية فرغلي وطه الدسوقي وشريف عرفة وعماد رشاد وجميل برسوم ونادر العباسي وغيرهم من النجوم. 

يذكر أن مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما من أقدم المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952 ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية التي تقام سنويًا بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التى تتميز بمستواها الفني الراقي والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير إيجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.

 

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مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما مهرجان المركز الكاثوليكى الفنانة حورية فرغلي