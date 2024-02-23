هالة صدقي تعتذر عن حضور تكريمها بالمركز الكاثوليكي

اعتذرت الفنانة هالة صدقي عن عدم حضورها التكريم الخاص بها من قبل المركز الكاثوليكي للسينما، وذلك بسبب ظرف لحق بها وحال دون الحضور.

ووجهت الفنانة هالة صدقي رسالة فى منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، إلى جمهورها والمركز الكاثوليكي وقالت "شكراً لجمهوري والمركز الكاثوليكي على تكريمي وجائزة الريادة السينمائية، وتمنيت حضورى ولأسباب طارئه لم أتمكن".

شاركت الفنانة هالة صدقي في الموسم السينمائى الحالى بفيلم "الملكة"، وذلك بعد فترة غياب سينمائي لها، ولم يحقق الفيلم النجاح المطلوب.

الفيلم بطولة هالة صدقي، وشيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، إنتصار، كريم عفيفي، تأليف أحمد رمزي والإخراج سامح عبد العزيز.

شاركت الفنانة هالة صدقي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، وزينة، وإيمان العاصى، ومي كساب، ومنه فضالى، وعصام السقا، والإخراج محمد سامي.