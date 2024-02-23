غداً.. محافظ جنوب سيناء يفتتح رابع معارض "أهلا رمضان" بأبورديس

يفتتح اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، غداً السبت ، معرض أهلا رمضان، بمدينة ابورديس، يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني ، سكرتير عام المحافظة، واللواء سامح متولي، رئيس مدينة ابورديس، والمهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومحمد وحيد رئيس الغرفة التجارية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

يقام المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء ومجلس مدينة ابورديس.

كان اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد بدا افتتاح معارض أهلا رمضان في العاصمة طور سيناء تلاها افتتاح معرض أهلا رمضان في شرم الشيخ تلاها افتتاح معرض أهلا رمضان في مدينة دهب.

وخلال افتتاحه ووجه المحافظ بدعم المعارض بكميات كبيرة للسلع الغذائية التي يوجد إقبال عليها لتلبية احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية عليه لمتابعة الالتزام بالأسعار، معلنا أنه سيجرى دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان بـ 30 طن مواد غذائية، بواقع 10 أطنان أرز، و10 أطنان سكر، و10 أطنان مكرونة.

وأعلن المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 8 معارض، إضافة إلى 28 منفذ تابع لمديرية التموين "دلتا ماركت"، ومنافذ "كلنا واحد"، والسلاسل التجارية الكبرى التي دخلت ضمن مبادرة خفض الأسعار، ويجري متابعتها باستمرار للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها، وتوافر السلع الغذائية بها.