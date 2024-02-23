صور .. غلق باب الاقتراع وبدء فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للمهندسين

رصدت عدسة البوابة نيوز عمليات فرز أصوات الناخبين في التجديد النصفي لنقابة المهندسين باستاد القاهرة، بعد غلق باب التصويت، في الساعة السابعة مساءً.



كانت اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها للاقتراع فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، تحت إشراف قضائي كامل.



وتُجرى الانتخابات على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسين الفرعية بكافة المحافظات ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.