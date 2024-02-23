اللجنة العليا للانتخابات : لا تجاوزات في التجديد النصفي لنقابة المهندسين

أكدت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين لعام ٢٠٢٤ انتظام سير العملية الانتخابية والتي بدأت في تمام العاشرة صباحًا بكافة محافظات الجمهورية، وشهدت إقبال متوسط حتى الآن في ظل جو من التنافس الشريف بين كافة المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية والشُّعب الهندسية المختلفة، ولم يتم رصد أي معوقات للتصويت في أي محافظة، كما أنه تم التواصل على مدار الساعة مع رؤساء اللجان الانتخابية بالمحافظات لحل أي معوقات خاصة بإجراءات عملية الانتخاب.

وقالت اللجنة أن الانتخابات تُجرى في ظل إشراف قضائي كامل وتعاون تام من السادة المستشارين مع اللجان الانتخابية بالمحافظات لإخراج انتخابات النقابة بما يليق بمهندسي مصر الأجلاء

وأشارت إلى الدور الهام والتعاون الكامل من كافة مديريات الأمن منذ صباح اليوم لتأمين المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية

ووجهت الشكر والتقدير لكافة الأجهزة المعنية على تعاونها مع اللجنة العليا للانتخابات لإنجاح تلك الانتخابات النقابية الهامة.