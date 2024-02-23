ازالة فورية لعدد من المتغيرات غير القانونية بمنوف

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات والبناء بدون ترخيص والتي تُرصدها وحدة المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالة الفورية وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء .

أوضح وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف، أنه تم تنفيذ إزالات لعدد من المتغيرات الغير قانونية بنطاق الوحدات المحلية بجزى وزاوية رزين،حيث تم :

- إزالة المتغير رقم ١٢٤٦١٧٤ بناحية جزى عبارة عن أعمدة دور ثالث علوى على مساحة ١٢٠ متر مربع بدون ترخيص

-ازاله فوريه للمتغير رقم 1247940 بناحيه زاويه رزين حوض الجزيره المرتفعه بمساحه 180 متر تابع للري منوف بسقف الاول علوي بدون ترخيص وتمت الإزالة بمعرفه المواطن وعلي نفقته الخاصة بحضور مدير وحده المتغيرات المكانيه بمجلس مدينة منوف ومسؤولي القسم الهندسي بالوحده.

- إزالة فورية للمتغير رقم 1247940 بناحيه زاويه رزين حوض الجزيره المرتفعه بمساحه 180 متر بدون ترخيص تابع للري منوف بسقف الاول علوي وتمت الإزالة بمعرفه المواطن وعلي نفقته الخاصة

-ازاله فوريه للمتغير رقم 1247944 بناحيه زاويه رزين حوض العقر بسقف الدور الثاني علوي بمساحه 90 متر بدون ترخيص وتمت الإزالة بمعرفه المواطن وعلي نفقته الخاصة ، حيث تمت الازالات تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية بجزى وزاوية رزين حمدي العشماوي ووفاء مطاوع.

شدد رئيس المركز والمدينة على التعامل الفوري مع النقاط الغير قانونية التي ترصدها وحده المتغيرات المكانية بمجلس مدينه منوف إعلاء للقانون وحفاظا على حقوق الدولة.