توقعات طقس السبت: مائل للبرودة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة في بيانها اليوم، إلى توقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما توقعت الهيئة نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول حالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون خفيفًا إلى معتدلًا، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يكون معتدلًا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتهيب الهيئة بالمواطنين توخي الحذر من تقلبات الطقس، واتباع تعليمات السلامة عند هطول الأمطار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 13

دمياط 20 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 22 11

السويس 23 12

العريش 21 09

رفح 21 09

رأس سدر 24 13

نخل 22 06

كاترين 19 04

الطور 24 13

طابا 23 12

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 20 10

السلوم 21 10

سيوة 22 08

رأس غارب 25 13

الغردقة 27 15

سفاجا 26 14

مرسى علم 27 16

شلاتين 30 17

حلايب 27 16

أبورماد 28 16

رأس حدربة 27 17

الفيوم 24 09

بني سويف 24 09

المنيا 24 10

أسيوط 25 09

سوهاج 26 11

قنا 27 13

الأقصر 29 14

أسوان 30 15

الوادي الجديد 28 10

أبوسمبل 31 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 34 21

المدينة 32 19

الرياض 34 15

المنامة 25 20

أبوظبي 26 19

الدوحة 29 20

الكويت 23 13

دمشق 16 04

بيروت 19 14

عمان 12 06

القدس 13 06

غزة 19 12

بغداد 22 14

مسقط 26 22

صنعاء 28 10

الخرطوم 36 24

طرابلس 24 13

تونس 17 10

الجزائر 12 07

الرباط 18 08

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 01-

إسطنبول 19 09

إسلام آباد 20 06

نيودلهي 24 10

جاكرتا 31 25

بكين 05 04-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 08 03

أثينا 19 11

روما 15 06

باريس 08 04

مدريد 10 05

برلين 10 02

لندن 08 02

مونتريال 04- 13-

موسكو 02 01

نيويورك 08 02

واشنطن 13 04

نواكشوط 33 16

أديس أبابا 27 12