بالأسماء..مصرع وإصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بمحور 26 يوليو

لقي 10 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 6 آخرين في حادث إنقلاب سيارة من أعلي محور 26 يوليو بنطاق محافظة الجيزة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأبيض بسبب اصطدام سيارة ملاكي بها وفر سائقها هاربًا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أن السيارة الميكروباص كانت تسير على المحور بالحارة اليمنى من اتجاه ميدان لبنان، حيث اصطدمت بها سيارة ملاكي من الجانب الأيسر من الخلف، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانحرافه عن مساره، ليصطدم بالسور الحديدي للمحور ويسقط على الطريق الأبيض.

نتج عن الحادث مصرع 10 أشخاص هم كلا من:

1. إسلام محمد حسن (24 سنة)

2. منار يوسف عبد الرحمن (44 سنة)

3. عامر محمد إسماعيل (59 سنة)

4. أمير إبراهيم الدسوقي (51 سنة)

5. عادل عبد المنعم (45 سنة)

6. محمد رجب عبد الكريم (34 سنة)

7. سيد عبد المحسن (61 سنة)

8. أشرف موسى يوسف يوسف (26 سنة)

9. إيمي وجيز جودنيز (46 سنة)

10. معتز أحمد محمد (10 سنوات)

بينما أصيب 6 آخرين هم :

1. أحمد ابراهيم رضوان (35 سنة)

2. مريم محمد احمد (20 سنة)

3. منى عيسى لطفى (45 سنة)

4. شخص مجهول

5. سيدة مصابة

6. شخص مجهول.

تم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.