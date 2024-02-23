حزب الجيل: مشروع تطوير "رأس الحكمة" تكليلا لجهود الدولة فى جذب الاستثمارات

قال الدكتور حسن هجرس،عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير مدينة "رأس الحكمة، يأتي تكليلا لنجاحات وجهود الدولة المتضافرة لجذب الاستثمارات المباشرة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأضاف"هجرس" فى تصريحات له، أن المشروع شراكة استراتيجية وتعاون ثنائي بين البلدين الشقيقين، عن طريق تعظيم الاستفادة من اصول الدولة غير المستغلة، عن طريق الاستثمار فيها، وليس بالبيع كما يروج المغرضين، مثمنا ثقة الامارات في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أن مشروع تطوير وتنمية "رأس الحكمة" يعتبر أكبر صفقة استثمارات مباشرة عقدتها مصر، حيث يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تحويلهم لمصر على دفعتين الأولى 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35%؜ من أرباح المشروع.



وأشار إلي أن الاستثمار المباشر يساهم في توفير مئات الالاف، والقضاء على أزمة العملة الصعبة والتضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا الي أن مصر تمتلك كثيرا من المقومات التي تجعلها واجهة نموذجية للاستثمارات.

