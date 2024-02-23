رئيس جامعة أسيوط يرأس لجنة اختيار عميد كلية الزراعة

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الزراعة؛ مساء أمس الخميس ٢٢ فبراير؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، بعضوية الدكتور محمد عبد العظيم طلب وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا و والبحوث الأسبق بجامعة أسيوط، والدكتور عبد الحميد السيد القراميطي الأستاذ بجامعة المنيا ، والدكتور فتحي فاروق محمد الأستاذ بجامعة القاهرة، والدكتور عاطف أبو الوفا أحمد عميد كلية تكنولوجيا صناعة السكر الأسبق، ورئيس جامعة الوادي الجديد الأسبق.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوى ، بأن اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلى خطط تطوير الأداء، ومقترحات وأفكار المتقدمين، للترشح لعمادة الكلية، ورؤي التطوير والارتقاء بقطاعات الكلية التعليمية، والبحثية والمجتمعية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة والمفاضلة فى إطار من الشفافية والنزاهة، وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

يذكر أن جامعة أسيوط قد أعلنت عن القائمة النهائية للمتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية الزراعة؛ والتي شملت كلًا من: الدكتور صالح محمود إسماعيل الأستاذ بقسم الأراضي والمياه، والدكتور محمد بدري محمد الأستاذ بقسم المحاصيل ، والدكتور عادل محمد محمود الأستاذ بقسم المحاصيل ، والدكتورة داليا محمود طنطاوي الأستاذة بقسم الخضر، والدكتورة هالة حسنين جمعة الأستاذة بقسم الأراضي والمياه ، والدكتور محمد أحمد إبراهيم الأستاذ بقسم وقاية النبات ، والدكتور عامر فايز أحمد الأستاذ بقسم أمراض النبات.

