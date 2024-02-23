دفن جثة شخص والاستعلام عن صحة 6 آخرين فى حادث تصادم بمنشية القناطر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول مصرع شخص واصابة 6 اخرين فى حادث اصطدام تروسكلين بمنشية القناطر، وصرحت بدفن جثة المتوفى والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، كما امرت بسرعة ضبط سائق احد التروسكلين المتسببين فى الحادث، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بطريق القطا بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام تروسيكلين نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 6 آخرين وهروب أحد قائدي التروسيكلين، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.