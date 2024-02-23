إقبال حاشد بالدقهلية.. المهندسون يصوتون في انتخابات التجديد النصفي

شهدت انتخابات التجديد النصفي بمقر نادى المهندسين بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، اقبال كثيف من قبل أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق التصويت على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار 7 مرشحين على مقاعد شعبة الكهرباء والمدني وباقي الشعب من بين 18 مرشح.

وتوافد المهندسون للإدلاء بأصواتهم وسط تزايد بدء عقب صلاة الجمعة وسط جمع كبير من أعضاء مجلس النقابة الحالي والمرشحين وأنصارهم.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل داخل 13 لجنة فرعية برئاسة المستشار خالد عبد الوهاب، ومن النقابة المهندس محمد إبراهيم العالم.

ويتنافس 18 مرشح على 7 مقاعد وهي شعبة الكهرباء يتنافس فيها 9 مرشحين على 4 مقاعد، و6 منافسين على شعبة المدني للفوز بمقعدين و3 مرشحين على مقعد واحد فى باقي الشعب.

يذكر أن عدد المهندسين المسجلين بالجمعية العمومية لنقابة المهندسين في محافظة الدقهلية 58204 مهندسا، يدلون بأصواتهم في 13 لجنة منهم 4 شعبة كهرباء، و5 مدني، و2 ميكانيكا، و1 عمارة، ولجنة لباقي الشعب.