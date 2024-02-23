مهرجان الأسر الطلابية ينهي فعالياته باليوم الخامس والأخير بمسابقات النشاط الفني

أنهى مهرجان الأسر الطلابية فعالياته للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والتي استمرت على مدار خمسة أيام متتالية.

شهد اليوم الخامس والاخير فعاليات مسابقه الغناء

والتي حصلت فيها كلية الآداب على المركز الاول،كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثاني،كلية الزراعة على المركز الثالث.

وفي مسابقة الفنون التشكيلية حصلت كلية التجارة علي المركز الأول ،كلية طب الأسنان علي المركز الثاني،كلية الحقوق علي المركز الثالث.

اما مسابقة الاسكتش الفني فقد حصلت كلية البنات علي المركز الاول،كلية الاداب علي المركز الثاني،كلية العلوم علي المركز الثالث.

يأتي مهرجان الأسر الطلابية تحت الإشراف الاداري ابراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي طارق احمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وماهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية ، الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، الطالب احمد رمضان امين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس وبمشاركة لجنة النشاط الفني.

يقام حفل ختام مهرجان الاسر الطلابية بحضور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وذلك يوم الاحد الموافق ٢٥ من فبراير الجاري بقاعة الاحتفالات الكبري بكلية الصيدلة.