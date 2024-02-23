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الجمعة 23 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الأحد.. الإعلامي محمود سعد فى ضيافة جامعة عين شمس ضمن فعاليات الموسم الثقافى

عنوان الفاعلية
عنوان الفاعلية
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ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الطب جامعة عين شمس ضمن مبادرة مليون متطوع منتظم وافتتاح مشروع المليون متبرع ندوة "عطاء" والتى تستضيف الإعلامي محمود سعد، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق ٢٥ فبراير بمدرج البنهاوى بكلية الطب فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً

يأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ومحسن الألفى رئيس جمعية مصر شريان العطاء، تنسيق جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة طلاب التربية العسكرية بجامعة عين شمس.

الإعلامي محمود سعد الموسم الثقافى جامعة عين شمس كلية الطب جامعة عين شمس