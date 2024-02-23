ads
الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع شاب وإصابة ٤ آخرين في مشاجرة بأوسيم

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت منطقة أوسيم مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة آخرين .

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغ من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة وسقوط قتيل ومصابين، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، تبين وجود جثة شاب يدعي علي. ص. ع، مصاب بطلق خرطوش إصابة آخرين.

بالفحص وجمع التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرفين على إثرها سقط المجني عليه جثة هامدة وأصيب ٤أخريين، تمكنت القوات من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إصابة أخرين إصابة ٤ اخرين النيابة العامة تم إتخاذ الإجراءات القانونية جثة هامدة سقوط قتيل شرطة أوسيم ضبط المتهم المجنى عليه قتيل ومصابين في مشاجرة منطقة أوسيم مقتل شاب مصاب بطلق خرطوش مشاجرة بالاسلحة مركز شرطة أوسيم مباحث مركز شرطة أوسيم وسقوط قتيل واصابة ٤ اخرين نشوب مشاجرة