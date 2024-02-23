"المصريين الأحرار": الصفقة الكبرى سيكون لها أثر إيجابي على الأسعار

علق الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، على الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قائلا إنها توصف بأنها الصفقة الأكبر وتشمل بداخلها عدة صفقات.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه الصفقة سيكون لها أثر مباشر على الاقتصاد والمواطن المصري، حيث ستدخل سيولة نقدية من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر العملة، وانخفاض المضاربة على السلع وهو ما ينعكس على الأسعار.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار: «عندما يدخل مستثمر أو كيان كبير في العاصمة الإدارية ويرى ما وصلت إليه من تقدم والرقمنة والتحديث فإنه سيطمئن، لأنه مكان متقدم، وهذا ما ينطبق على الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، وهي نماذج حية تقنع المستثمرين بضخ الاستثمارات».

وواصل: «لو لم يكن هناك قضاء على الإرهاب منذ عدة سنوات، لما أتى مستثمر، ولو لم يكن هناك شبكة من البنية التحتية مثل الطرق والكباري والكهرباء وبداية تصنيع حقيقي في مصر لما جاء هذا المستثمر».