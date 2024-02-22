نظم المتحف القبطي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس ندوة بعنوان "رواد الآثاريين والمرممين المصريين" حاضر فيها :
- المهندس عاطف عوض باحث قبطيات وأستاذ العمارة القبطية بدبلومة الدراسات القبطية بالآباء الفرنسيسكان عن "مرقص باشا سميكة ونشأة المتحف القبطي".
- ماجد كامل عضو اللجنة البابوية للتاريخ القبطي عن "عزيز سوريال عطية – مؤسس معهد الدارسات القبطية".
- الدكتور نادر ألفي أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحي - كلية سياحة وفنادق بجامعة مدينة السادات عن "جودت جبرة – إسهاماته ودوره في الدراسات القبطية".
- الدكتور/ لؤي محمود سعيد محمود– مشرف على مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية عن "أحوال الآثار القبطية من 2009 إلى 2013م، قراءة في الأوراق الرسمية
البوابة القبطية
"رواد الآثاريين والمرممين المصريين" فى ندوة بالمتحف القبطي
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نظم المتحف القبطي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس ندوة بعنوان "رواد الآثاريين والمرممين المصريين" حاضر فيها :
نظم المتحف القبطي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس ندوة بعنوان "رواد الآثاريين والمرممين المصريين" حاضر فيها :