"رواد الآثاريين والمرممين المصريين" فى ندوة بالمتحف القبطي

نظم المتحف القبطي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس ندوة بعنوان "رواد الآثاريين والمرممين المصريين" حاضر فيها :

- المهندس عاطف عوض باحث قبطيات وأستاذ العمارة القبطية بدبلومة الدراسات القبطية بالآباء الفرنسيسكان عن "مرقص باشا سميكة ونشأة المتحف القبطي".

- ماجد كامل عضو اللجنة البابوية للتاريخ القبطي عن "عزيز سوريال عطية – مؤسس معهد الدارسات القبطية".

- الدكتور نادر ألفي أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحي - كلية سياحة وفنادق بجامعة مدينة السادات عن "جودت جبرة – إسهاماته ودوره في الدراسات القبطية".

- الدكتور/ لؤي محمود سعيد محمود– مشرف على مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية عن "أحوال الآثار القبطية من 2009 إلى 2013م، قراءة في الأوراق الرسمية