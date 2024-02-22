اقرأ غدا في "البوابة".. بيلاروسيا: أوكرانيا تحشد 100 ألف عسكري على الحدود وسنرد بحزم

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 23 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يشدّدان على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية بغزة

مصر ترفض استمرار عجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار

بيلاروسيا: أوكرانيا تحشد 100 ألف عسكري على الحدود وسنرد بحزم

.. وكييف تتهم روسيا باستخدام صواريخ كورية شمالية في هجماتها

أزمة أفريقية جديدة.. تصاعد التوتر بين الكونغو الديمقراطية ورواندا بسبب جماعة إم 23

اتهام الصين بالترهيب..نواب أمريكيون يزورون تايوان.. وبكين تندد بتدخل واشنطن في شئونها الداخلية

بن غفير: حكومة الاحتلال ستزود المستوطنين بمزيد من الأسلحة

مشادات بالبرلمان البريطاني خلال التصويت على وقف إطلاق النار بغزة

"نيويورك تايمز" تحذر: التصعيد في غزة ربما يودي بحياة 85 ألف فلسطيني