مجاهد نصار: نجاح الحكومة في جذب صفقة استثمار مباشرة يؤكد قرب نهاية الأزمة الاقتصادية

قال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، وفي مقدمتها الموافقة على صفقة استثمارية مباشرة تضخ سيولة كبيرة بالعملة الصعبة وبموافقة الرئيس السيسي يؤكد القدرة التامة للدولة على حل الازمة الاقتصادية وتفكيكيها، وقرب حدوث انفراجة حقيقية.

ولفت نصار إلى أن نجاح الحكومة فى جذب مثل هذه الصفقات الكبرى سيكون له اثاره الايجابية فى مواجهة جميع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى المباشرة ستكون بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، كما ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية.

واختتم النائب مجاهد نصار، أن الحكومة بهذه القرارات تؤكد أنها تسير في خطوات ثابتة نحو التنمية الاقتصادية، وفقًا لخطط واضحة، وتوجيهات موضوعة من جانب القيادة السياسية، تستهدف توفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملة الصعبة، وتسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتعيد التوازن للدولار.