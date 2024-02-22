دير السيدة العذراء بالمحرق يحتفل بعشية عيد القديس القمص ميخائيل البحيري

احتفل دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام بعشية عيد القديس القمص ميخائيل البحيري المُحرقي.

حمل الآباء الرهبان الرفات المقدسة من الكنيسة الأثرية وساروا به في موكب مهيب وهم يرتلون الألحان الكنسية وسط عدد كبير من الشعب متجهين به إلى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالدير لصلاة رفع بخور عشية.

حضر صلاة رفع بخور العشية بجانب الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط،والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

وسوف يتم غدًا الجمعة ٢٣ فبراير صلاة القداس الإلهي في تمام الساعة التاسعة صباحًا بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بدير المُحرق.

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