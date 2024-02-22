ندوة عن أهمية التطوع ومجالاته بجامعة الفيوم ضمن مبادرة "أنت الحياة"

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتورعاصم فؤاد العيسوى، شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية، في مبادرة (أنت الحياة) التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بقرية منشأة الأمير مركز إطسا، حيث تم تنفيذ ندوة توعية عن أهمية التطوع للفرد والمجتمع، تحت إشراف الدكتور أحمد حسني إبراهيم، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورنادية عبد العزيز حجازي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وذلك اليوم الخميس الموافق 22/2/2024 وحضرها عدد 50 سيدة من أهالي القرية.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن اليوم شهد عقد ندوة توعوية عن أهمية التطوع ومجالاته، وحاضرت فيها الدكتورة نهلة عبد الرحيم الأستاذ بقسم التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، وتناول موضوع الندوة تعريف أهمية التطوع ومجالاته، ثم تناولت كيفية استثمار الوقت بشكل جيد لربات البيوت، هذا بالإضافة إلى الحديث عن مهارات المرأة الريفية وكيف لها أن تستغلها في تنمية نفسها وأسرتها مع الاستغلال الأمثل لوقتها وتقديم خدمة لوطنها وجيرانها، هذا بجانب تناول سيادتها التعريف بأهمية التطوع بالمؤسسات الخيرية الجمعيات الأهلية سواء بالجهد أو الوقت لخدمة نفسها أهالي موطنها.

7efd0361-2d1d-4c8d-939c-53639a92f40c