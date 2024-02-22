المئات يودعون طبيب الغلابة هاني الناظر.. فيديو وصور

شيع المئات قبل قليل، أشهر طبيب جلدية في مصر الدكتور هاني الناظر، من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.
وأعلن الدكتور محمد الناظر، صباح اليوم الخميس، وفاة والده الدكتور هانى الناظر.
وقال فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيسبوك: «انا لله وإنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».. وكتب أن صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.
من هو هاني الناظر أشهر طبيب جلدية على مواقع التواصل في مصر؟
يدعى هاني محمد عز الدين الناظر والمولود في 26 ديسمبر عام 1950، تمتد أصوله لعائلة أبو دومة الشهيرة في مدينة طما بسوهاج، وقد حرمته نصف درجة من دخول كلية الطب، فالتحق بكلية الزراعة في جامعة القاهرة،
وقرر استكمال الدراسات العليا في النباتات الطبية، والالتحاق بكلية الطب في الوقت ذاته، كان باحثا بحكم الوظيفة في مركز البحوث، طالبا للدراسات العليا في كلية الزراعة جامعة القاهرة، وطالب في كلية الطب جامعة عين شمس، وأصبح هاني الناظر من أشهر أطباء الجلدية.
كما شارك في العبور العظيم فهو من أبناء جيل نصر أكتوبر عام 1973.
وتستعرض البوابة ابرز المعلومات عن الدكتور هاني الناظر..