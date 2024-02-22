42 باحثًا يتنافسون للفوز بجائزة الدكتور محمد شوقي الفنجري.. وإعلان الأسماء أول أبريل

اجتمعت اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظرالوقف.

وأسفر اجتماع اللجنة العليا للوقف بجلسة اليوم الخميس عن ما يلي:

مناقشة ما تم من إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف خلال هذا العام ٢٠٢٤

عرض نتيجة مراجعة وتقييم أعضاء اللجنة العليا للوقف لملخصات الأبحاث المقدمة في المسابقة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وتوزيع الأبحاث التي ترقى للتحكيم لتقييمها، على أعضاء اللجنة العليا وغيرهم من المختصين في هذا الصدد

استبعدت اللجنة ما لا يرقى من الأبحاث في دخول المسابقة، كما استبعدت غير المطابق منها لشروط الإعلان.

جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى الأبحاث المشاركة في المسابقة عن العام المنصرم ٢٠٢٣ كان في ٣١ يناير ٢٠٢٤ ، وكان موضوعا المسابقة عن عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤:

الموضوع الأول في مجال خدمة الدعوة عن: تجديد الخطاب الدعوي والإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.

والموضوع الثاني في مجال خدمة الفقه الإسلامي عن: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.

وقد تقدم للدخول في مسابقة هذا العام ٦٦ بحثاً، منها ٢٥ بحثاً في الموضوع الأول ، وقبلت اللجنة ١٥ بحثا، واستبعدت ١٠ أبحاث، و٤١ بحثاً في الموضوع الثاني قبلت اللجنة ٢٧ بحثاً واستبعدت ١٤ بحثاً منها.

وقررت اللجنة العليا للوقف برئاسة المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة ناظر الوقف أن يتم تقديم تقييمات الأبحاث في موعد غايته الخميس الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٤.

كما قررت اللجنة إعلان نتيجة المسابقة بالجلسة القادمة للجنة والتي تقرر عقدها يوم الاثنين الموافق الأول من أبريل القادم، وبهذه الجلسة سيتم تحديد أسماء الفائزين بالجوائز وموعد استلامهم لها.



حضر الإجتماع كل من أعضاء اللجنة:



- فضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية).

- الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق).

- الدكتور أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق).

- الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق).

- المستشار محمد حسن محمد (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام).

- المستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف).

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.