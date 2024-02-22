٢٠٠ ألف جنيه لدعم جنوب سيناء أبرزها.. توصيات اجتماع وزير المالية مع "فودة"

التقى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة لبحث بعض الموضوعات الهامة المشتركة. اليوم الخميس.

يأتي اللقاء في اطار زيارات المحافظ المتعددة للوزراء المختلفين لتسهيل الإجراءات وإنهاء اية موضوعات متعلقة ومناقشة الموضوعات المشتركة ودعم المحافظة.

وأسفر الاجتماع عن عدة نتائج وتوصيات هامة منها:

- دعم المحافظة بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه لصرف نسبة ١٪؜ الخاصة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩ واسفر ايضا عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بالإعفاء عن البنود المنوه عنها فى القانون بالنسبة لموضوع رى الزراعات بشرم الشيخ.

- الموافقة على تعزيز موازنة الديوان العام بمبلغ ٢مليون جنيه لبند الوقود نقلا من الباب الثانى بموازنة الديوان العام.

- دعم محطات التحلية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

- تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة وشركة المياه لبحث كيفية تحديد المشكلة ودراسة كيفية الدعم، وايضا تم دراسة احتياجات المحافظة لعدد ٦٧٥ وظيفة الخاصة بالتجمعات التنموية.

- استكمال دراسة الموضوع مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ جنوب سيناء لوزير المالية لاستجابته الفورية لإنهاء اية مشكلات متعلقة بالمحافظة وتيسير الإجراءات ودعم المحافظة وخاصة مدينة شرم الشيخ للحفاظ علي مكتسبات مؤتمر تغير المناخ، ومساهمته في الحفاظ علي مظهر شرم الشيخ الحضاري الذي يشيد به جميع الوافدين وزائري المدينة الساحرة.

وحضر الاجتماع كلا من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، وهيثم سالم وكيل وزارة المالية بالمحافظه، وطارق عبدالله مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وأحمد فؤاد مدير عام الحسابات بالمحافظة.