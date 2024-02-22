رسميًا.. كاف يرفض تأجيل مباراة الأهلى وميدياما

رفضت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي وميدياما الغاني المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تأجيل المباراة لمدة يوم بعد الظروف الطارئة التي تعرضت لها بعثة الأهلي.

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي أن النادي تلقى خطابات رسميا من الاتحاد الإفريقي برفض تأجيل المباراة وإقامتها في موعدها غدا.

وأضاف المصدر، أن مسئولي الأهلي تم إبلاغهم من جاب الكاف نادي ميدياما الغاني بإقامة اللقاء غدا الجمعة بشكل طبيعي خاصة أن الملعب سيكون منشغلا يوم السبت، ومن الصعب تأجيل اللقاء.

ويلتقي الأهلي مع ميدياما في السادسة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.