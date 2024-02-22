وزير الرياضة يُتابع مستجدات بعثة الأهلي بعد حادث مطار أكرا

يواصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، متابعة مستجدات أوضاع بعثة النادي الأهلي، بعد وصولها إلى مطار أكرا، إثر تعرض طائرة الفريق بالأمس لحادث بعد هبوطها في مطار أكرا للتزود بالوقود.

ويتابع وزير الشباب والرياضة مع بعثة النادي الأهلي، الأوضاع أولاً بأول للاطمئنان علي البعثة، ومتابعة تحركات مجلس إدارة النادي الأهلي نحو تأجيل المباراة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نظرا لتلك الظروف الطارئة.

ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر للسفير أيمن الدسوقى يوسف، سفير مصر فى دولة غانا، لسرعة تعامله مع الحادث، وتوفير كافة الإمكانات لدعم بعثة النادي الأهلي، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة الخارجية المصرية مع كافة البعثات في مختلف دول العالم.