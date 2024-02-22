في ذكرى ميلادها.. تحية كاريوكا فنانة برتبة جندي مقاتل

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، والتى رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، تاركة مشوار فني ووطني حافل.

بوادر الموهبة من الطفولة

بدأت بوادر الموهبة تظهر على الطفلة الصغيرة منذ الطفولة، وكان تملك روح خفيفة وتقليد للشخصيات، إلى جانب مواهبها فى الاستعراض والرقص، مما شجعها على عشق الفن منذ الصغر.

البداية الفنية

تركت الفنانة تحية كاريوكا بيت الأهل هرباً من سوء المعاملة، وبعد أن رحلت إلى القاهرة، بدأت رحلتها بعد لقائها ببديعة مصابني، والتى تبنتها الأخيرة فنياً وضمتها كراقصة إلى فرقتها، وبسبب روحها وحالة المرح التي كانت تتمتع بها، جاءتها الفرصة لتشارك كممثلة، وهي الفرصة التي تمسكت بها وقدمت من خلالها مشوار فنى كبير.

فنانة برتبة جندي مقاتل

قدمت الفنانة تحية كاريوكا الكثير من التضحيات الوطنية، فداء لكل المراحل العصيبة التي مر بها الوطن، وظهر جلياً فى دعمها المادي للقوات المسلحة المصرية، والتبرع بمجوهراتها للجيش المصري، إلى جانب تهريب السلاح فى سيارتها الخاصة، دون خوف من أى مصير قد تتلقاه مقابل فدائيتها وتضحيتها تجاه بلدها، وكرمها الرئيس جمال عبدالناصر، على كل تلك التضحيات التى قدمتها والدور الوطنى الكبير الذي ضربت به مثلاً يحتذى به.

أبرز الأعمال الفنية

قدمت الفنانة تحية كاريوكا تاريخ فني كبير من خلال العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "للحب قصة أخيرة، شباب إمرأة، إبن للإيجار، حماتك تحبك، الستات فى خطر، أخيراً تزوجت، عاشور قلب الاسد، حميدو، المساكين، ليلة ممطرة، لن أعود، عفريت سمارة".

وعلى مستوى الدراما التليفزيونية قدمت الفنان تحية كاريوكا العديد من الأعمال الدرامية "مخلوق اسمه المرأة، المنزل الخلفي، أهل الطريق، ينابيع النهر".

وعلى مستوى المسرح قدمت الفنانة تحية كاريوكا العديد من الأعمال المسرحية أبرزها "أوراق رسمية، حارة الشرفاء، شباب إمرأة، لوكاندة شهر العسل، عفاريت الست شوقية، أم العروسة".

رحلت الفنانة القديرة تحية كاريوكا بعد تعرضها لأزمة صحية، وعانت بعدها صراع مع المرض، لتنتهى مسيرة فنية حافلة ومسيرة وطنية لسيدة قدمت الفن والبطولات والتضحيات، واستحقت أن تكون رمز فني مصري وعربي، لفنانات جيلها.