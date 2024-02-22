وزير السياحة: مصر تحتاج لافتتاح وتشغيل 200 ألف غرفة فندقية جديدة

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ما حققته صناعة السياحة في مصر في أعداد السائحين الوافدين خلال عام 2023 حيث استقبلت 14.9 مليون سائح، موضحاً أن مصر تحتاج لافتتاح وتشغيل 200 ألف غرفة فندقية جديدة تضاف للطاقة الفندقية الموجودة حالياً بها لتحقيق مستهدفاتها من صناعة السياحة والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وجاء ذلك خلال حضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ،مساء أمس، مراسم افتتاح فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبليسWALDORE ASTORIA Cairo Heliopolis وهو أحد فنادق شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة، والذي تديره شركة هيلتون العالمية لإدارة الفنادق.

وقد حضر الافتتاح محسن أبو العزم العضو المنتدب للشركة، ومازن حوا نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة شركات URC، وديل ماكفي مدير عام الفندق، وعدد من قيادات شركة هيلتون العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.



وشارك في الافتتاح من الوزارة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب، والسيد محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية.

وخلال مراسم الافتتاح، نقل، وزير السياحة والآثار تحية وتهنئة دولة رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، كما أعرب عن سعادته الشخصية لتواجده وتشريفه بالحضور نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء في افتتاح هذا الفندق، مهنئاً مسئولي ومديري الفندق بهذا الافتتاح.

وأشاد الوزير بما شهده من حجم أعمال وتطوير كبير بالفندق حيث سيمثل إضافة قوية جديدة للقطاع الفندقي في مصر، متطلعاً أن تشهد الفترة المقبلة توسع في حجم أعمال الشركة بصورة أكبر في هذا القطاع.

ويضم فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبليس 235 غرفة فندقية و17 جناح بإجمالي 252 وحدة فندقية.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة في مصر خلال عام 2024، لتضاف إلى إجمالي الطاقة الفندقية الحالية في مصر والتي تبلغ 220 ألف غرفة.