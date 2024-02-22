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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السبت.. وزير الرياضة يتفقد أعمال إنشاء استاد النادي المصري

وزير الشباب ورئيس
وزير الشباب ورئيس لجنة الشباب والرياضة
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وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدعوة، إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للقيام بجولة ميدانية باستاد النادي المصري، وذلك يوم السبت المقبل لمتابعة سير الأعمال الإنشائية به.

وأكد الدكتور محمود حسين، أن الزيارة لمحافظة بورسعيد تبدأ بتفقد الأعمال الإنشائية في استاد النادي المصري الجديد، ومتابعة تنفيذ الخطة الزمنية لهذا المشروع بعد تلاحظ تباطؤ في المعدل الزمني للإنشاءات خلال الفترة السابقة بسبب تغيير الاستشاري.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أنه سيجرى عقد مؤتمر صحفي، لتوضيح كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تنفيذ المشروع. 

وأوضح، أنه يسعى جاهداً لمتابعة تحقيق حلم كل بورسعيدي، وانتهاء تنفيذ الاستاد الجديد وافتتاحه وبدء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في اللعب بمحافظته مرة أخرى بعد غياب 12 عاما.

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