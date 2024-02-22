الأردن: فرض قيود على الصلاة بالأقصى سيؤدي لصراع في المنطقة بالكامل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي اليوم الخميس، بأن الأردن حذر إسرائيل من أن أي توتر في المسجد الأقصى قد يؤدي إلى صراع في المنطقة كلها، وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وصرح مسؤول أردني، بأن فرض قيود على الصلاة في المسجد الأقصى سيؤدي إلى توتر في العلاقات المتوترة بالأساس.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح، بأن إسرائيل ستضع قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل وفقا للظروف الأمنية، فيما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن نتنياهو وافق على هذا التقييد، وفقا لطلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد طالب بمنع الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.