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الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

شقيقتان سيناويتان تشاركان في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالإمارات

البطلتان فيروز وجاسمين
البطلتان فيروز وجاسمين برقفة والدهما
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توجهت البطلتان السيناويتان فيروز عمرو عبد الحميد، وشقيقتها جاسمين، لاعبتا نادي شرم الشيخ الرياضي، إلى الإمارات العربية المتحدة بعد حصولهما على تأشيرة الدخول؛ للمشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه تحت 14 سنة (الفجيرة 2024) بدولة الإمارات العربية المتحدة، المقرر انطلاق فعالياتها خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري برعاية الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة.

يشار إلى أن بطولة الفجيرة هي ثالث بطولة دولية رسمية للبطلتين فيروز وشقيقتها جاسمين، والأولى من الاتحاد الدولي للكاراتية رسميًا.

كان البطلتان قد شاركتا في بطولة جوميل الدولية بيلاروسيا المفتوحة (كاتا فردي) في عام 2019، وبطولة الإتحاد الأفريقي تحت ١٤ سنة الرسمية (كاتا فردي) في عام 2020، وأخيرًا بطولة الدوري العالمي للشباب تحت ١٤ سنة، متمنين لهما التوفيق وتحقيق حلم التتويج بالميداليات ورفع علم مصر على منصات التتويج.

من جانبه، تقدم محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بخالص الشكر والتقدير لمنطقة جنوب سيناء للكاراتيه ومجلس إدارتها بقيادة الكابتن محمود متولي، وحرصها على إتاحة الفرصة لأبطالنا لتمثيل المحافظة دوليًا.

كما أعرب عن تمنياته التوفيق لجميع المشاركين من أبطال المحافظة في البطولة الدولية للاتحاد الدولى العالمى للشباب بمدينة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.

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